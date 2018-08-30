Hulusi Akar'dan flaş Münbiç ve İdlib açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve İdlib'e yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Münbiç'e ilişkin, "Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz" dedi.

İdlib konusunu da değerlendiren Akar, "Ateşkes bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, yardımların yürütülmesine ve saldırıların durmasına gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

"DEAŞ İLE KARADAN SAVAŞAN TEK ÜLKEYİZ"

Akar ayrıca, "Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan, şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler" açıklamasında bulundu.