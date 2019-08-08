0553 313 94 23

Bakan Hulusi Akar'dan çok sert Kıbrıs açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'la ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Bakan Hulusi Akar'dan çok sert Kıbrıs açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

KKTC'de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz. Yanlış hesaplara gidilmemesi gerektiğini söyledik. Kıbrıs sorununun barışçıl yolla çözüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir." dedi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katıldılar

Akar ve komutanlar, KKTC'de ilk olarak yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katılmak üzere Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yerini almasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılırken, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Anıt hakkında verilen bilginin ardından Kurmay Pilot Üsteğmen İbrahim Kutay, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların geçiş yaptığı tören, anıtın açılışıyla devam etti. Anıtın gezilmesinin ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

Törenin sonunda bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. Hulusi Akar
  2. KKTC
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail25 dk önce
    Subhan Allah. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. Ulkemi yoneten,munafik yöneticilerin kalbindeki Amerika korkusu ve sevgisi hic bitmeyecek Allahu Alem! Buna bir de utanmadan siyaset diyor münafıklar! Birak ulkemdeki batıl ehli muhalefeti, sozde Hak ehli olan iktidar dahi bu durumda! Zira son donem itibarıyla açıktan ve alenen, defalarca Turkiye'yi hedef alan Yahudi usagi ABD, herhalde tek tek bu münafıkların kafasına pislese, yine de birsey yapmayacaklar! Baksana, ypg yi dahi vuramıyorlar korkudan!!! Guvenli bolge anlaşmasi yapıyorlar Ypg nin hamisi ABD ile:) Allah ve resulunun men ettigi her seyi yapmaktan korkmazlar, ama ABD nin men ettigi bir seyi yapmaktan korkarlar! Bunun Turkiye tarihinde sadece 2 tane istisnası var, nasil olduysa??? Biri 15 Temmuz darbe girisimine cevaben S 400 tedariki digeri de Kıbrıs Harekatı! Bunlar da herhalde köşeye sıķışan bir kediden ziyade, ben köpek degilim refleksi! Bunun disinda Turkiye, yani ülkem, kayitsiz sartsiz yahudi usagi ABD nin dostu, ortağı ve stratejik muttefiki! Dolayisiyla Yahudinin de dostu, ortağı ve stratejik muttefiki, her ne kadar sanki tersiymis gibi hareket edilse de! Euzu billa... Görünen o ki, basindan kuyruguna kadar ulkemi yoneten idareciler, tevbe suresi 16. ayetin tam aksine bir şekilde coktaaaan; ALLAH svt yi, resûlü Hz Muhammed sav efendimizi ve muminleri dost edinmeyi ve cihad-ıterk etmisler!!! Ve bu gercegi ulkemdeki hicbir sozde ulema dillendirmiyor! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil...
  • Mesut SarpMesut Sarp35 dk önce
    Dogru Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiniz sn. Bakan ancak Güney sınırımızada yerleşen PKK ve Amerikalılarada izin vermeyiniz. Ortak devriye numaralarını yutmuyove Amerikanın nasıl bi puşt oldugunu cümle alem biliyor. yazık etmeyin bu vatana tüm ordu ve millet bu konuda arkanızda sizi desteklerken.
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Bu sert tutumunu şerefli türk askeri silah arkadaşların ergenekon balyoz gibi kumpaslar kurulurken cezaevlerinde ölürken pek görmedik mecliste atıp tutuyordun darbeciler benim başa geçmeli istediler kabul etmedim yalancının mumu yatsıya kadardır hiç bir darbeci ısmarlama gel basimaza geç demez der mi? gücü ele aldığında başına gelecekleri bilir planlar ana bazı yerli milli olduğunu iddia eden zevatlar bunu yedi kazara bakansın bana göre ise çalamızsın kısaca kalıbının adamı değilsin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka Karatay’ için”
  1. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
  2. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
  3. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
  4. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
  5. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
  6. Zabıtadan kurban denetimi
  7. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
  8. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
  9. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
  10. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
  11. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
  12. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
  13. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
  14. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
  15. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
  16. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
  17. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
  18. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
  19. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
  20. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
  21. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
  22. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
  23. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
  24. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
  25. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
  26. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
  27. Pakistan-Hindistan arası tren..
  28. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
  29. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
  30. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
CHP'de bir torpil skandalı daha!
CHP'de bir torpil skandalı daha!
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

Günün Karikatürü

08 Agustos 2019
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru