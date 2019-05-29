Bakan Akar'dan ABD ile kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
YORUM YAZ