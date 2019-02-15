Hulusi Akar'dan ABD ve Rusya'ya net mesaj: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir. PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" açıklamasında bulundu.15 Şubat 2019 Cuma 16:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir. PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.
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