"Mahrem hizmetler" yapılanmasında "operasyonel hat" kullanıldığı ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli ve 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe'nin "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında daha önce açılan dava kapsamında yargılamaları süren sanıklardan Darendeli ve Kartepe'nin dosyasıyla birleştirmesi talebiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame de kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğünce gönderilen yazıdaki FETÖ/PDY "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanma bünyesinde faaliyet gösteren, 14 hava kuvvetleri personeli ve 23 sivil "mahrem imama" ait bilgilere yer verildi.

Söz konusu yazıda, şu bilgiler yer aldı:

"FETÖ'nün silahlı terör örgütü mensubu subayları arasında 15 Temmuz 2016 başarısız darbe teşebbüsü sırasında 4. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı albay Ahmet Özçetin, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tümgeneral Deniz Kartepe, 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, darbe girişimi gecesi Ankara semalarında uçan ve bombalama faaliyetinde yer alan F-16 pilotu binbaşı Mustafa Azimetli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan emekli albay Demir Halit Yılmaz, örgütün 'mahrem imamlar'ı arasında Cağfer Sarıkaya, Murat Kara ve Akıncı Üssü'nde yakalanan Harun Biniş'in ismi tespit edilmiştir."

Sözde atama listesinde görevleri belirtilmiş

İddianamede, şüpheli Darendeli ve Kartepe'nin FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında örgüt mensuplarınca 2011-2013 yıllarında "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmada yer aldıkları aktarıldı.

"Operasyonel hat" kullanarak "mahrem imamlar" ile hava kuvvetleri personelinin darbe girişimi sırasında görevlendirildiği aktarılan iddianamede, sözde atama listesinde Darendeli'nin, 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı iken "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı" olarak belirtildiği, Kartepe'nin mevcut görevine ilişkin "devam" şeklinde yazıldığı ifade edildi.

Şüpheli Darendeli ve Kartepe'nin bazı tutuklu ve firari sanıklar ile "operasyonel hat" kullanmak suretiyle hava kuvvetleri personeli ve "mahrem imamlar" ile irtibat halinde olduklarına dair bilgiye de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin örgütün 'hava kuvvetleri mahrem yapılanması' içerisinde yer alan 'mahrem imamlar' ile irtibatlarının tespit edilmesi ile haklarında düzenlenen iddianamede belirtilen hususlar dikkate alındığında atılı suçu işledikleri değerlendirilmiştir."

İstenen ceza

İddianamede, eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe, eski 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise Darendeli ve Kartepe hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.