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Hulusi Akar'ın bakan olması Yunanistan'ı fena korkuttu!

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Ortak görüş ise, "Artık işimiz çok zor" oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 08:53
Hulusi Akar'ın bakan olması Yunanistan'ı fena korkuttu!

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi uçuracak kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak Hulusi Akar gösterildi.

Genelkurmay Başkanlığı döneminde birçok başarılı operasyona imza atan Orgeneral Akar'ın kabinede yer alması, Yunan basınının dikkatini çekti.

"İŞİMİZ ARTIK DAHA DA ZOR"

Konuya geniş yer ayıran Yunan gazetelerinden biri olan Ta Nea Gazetesi, ülkesinin işinin artık daha zor olduğunu yazdı.

YÖNETTİĞİ HAREKATLAR

Hulusi Akar'ın; Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı yönettiğin işaret eden Yunan medyası, 2 askerlerinin geri dönmelerinin zor olduğunun da altını çizdi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:53
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