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Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumu, bölgesel güvenliği ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesini istişare ettiği belirtildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:46
Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir hafta aradan sonra yeniden buluşan Şoygu, Akar ve Fidan, Suriye konusunda kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı.

Açıklamada, "Şoygu, Akar ve Fidan, geçen hafta Moskova'da başlattıkları kapsamlı diyaloğu devam ettirdi. Rus tarafı, Türk meslektaşlarına Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesiyle ilgili teklifler sundu" denildi.

Bakanlık, tarafların bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırdığını da kaydetti.

Şoygu ve Akar, 17 Ağustos'ta Moskova'da Fidan'ın da katıldığı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:46
  1. Sergey Şoygu
  2. Hulusi Akar
  3. Hakan Fidan
  4. Rusya Savunma Bakanı
  5. Milli Savunma Bakanı
  6. MİT Müsteşarı
  7. kritik görüşme

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