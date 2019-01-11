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Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile sınırdaki birlikleri denetleyen Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için planların yapıldığını ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

11 Ocak 2019 Cuma 10:46
Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile birlikte Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Akar: "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı.” dedi.

"Et ve tırnak gibi olduğumuzu herkes biliyor"

"Tek hedefimiz teröristlerdir." diyen Bakan Akar, "Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:46
  1. Yaşar Güler
  2. Hulusi Akar

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