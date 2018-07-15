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Hulusi Akar, şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da FETÖ hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan askerlerin Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Hulusi Akar, şehitlerin mezarını ziyaret etti

Akar, FETÖ'nün darbe girişiminin 2'nci yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne gitti.

DUA ETTİ

FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarını ziyaret eden Bakan Akar, mezarlara çiçek bıraktı ve dua etti.

ŞEHİT AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Şehitlikteki diğer mezarlara da çiçek bırakan Hulusi Akar, yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen şehit aileleriyle de bir süre sohbet etti.

İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst rütbeli asker olmuştu.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi ise Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin çatı iddianamede "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:33
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Hulusi Akar
  4. Şehitlik ziyareti
  5. Ziyaret

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