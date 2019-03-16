Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rakamları açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine cevap verdi. Bakan Akar, 9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti.

Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş ve er kontenjanının126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.