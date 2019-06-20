Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg20 Haziran 2019 Perşembe 19:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, "görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran’da Brüksel’de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı.
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