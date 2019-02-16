Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi’nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi’nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Münih Güvenlik Zirvesi için Almanya’ya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarına devam ediyor. Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya gelen Akar, mevkidaşıyla birlikte bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

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