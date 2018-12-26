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Bahçeli: Hulusi Akar; Kur'an'a ve bayrağa sahip çıkmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine ilişkin 'O şahsın çirkin ve aşağılayıcı bakış açısından en çok zararı bu şahıs görür. Şu an toplumda itibarı sıfıra inmiştir.' dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:54

MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine ilişkin 'O şahsın çirkin ve aşağılayıcı bakış açısından en çok zararı bu şahıs görür. Şu an toplumda itibarı sıfıra inmiştir.' dedi. 

İşte Bahçeli'nin o açıklaması;

- CHP'li Özgür Özel'in Hulusi Akar'a yönelik sözleri için neler diyeceksiniz?

O şahsın çirkin ve aşağılayıcı bakış açısından en çok zararı bu şahıs görür. Şu an toplumda itibarı sıfıra inmiştir.

Hayatımda yapmadığım bir şeyi yaptım. Hulusi Akar Paşa'ya Kur'an-ı Kerim, altın kaplama silah ve Türk Bayrağı hediye ettim. Hulusi Paşa, Kur'an'a, silaha, bayrağa sahip çıkmıştır.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
  1. devlet bahçeli
  2. hulusi akar
  3. özgür özel

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  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    allah hayırlı mübarek eylesin yolunuz bahtınız açık olsun allaha emanet olun

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