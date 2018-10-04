Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü

Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Toplantı kapsamında ilk olarak, stratejik ortamın değerlendirildiği ve nükleer caydırıcılık yapısının uyarlanması çalışmalarının ele alındığı Nükleer Planlama Grubu Oturumu'na iştirak eden Akar, daha sonra siber savunma ve hibrid tehditler gibi konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na geçti.

Bakan Akar, oturumların ardından İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü.