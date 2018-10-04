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Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma  Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:05
Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü

Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma  Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Toplantı kapsamında ilk olarak, stratejik ortamın değerlendirildiği ve  nükleer caydırıcılık yapısının uyarlanması çalışmalarının ele alındığı Nükleer  Planlama Grubu Oturumu'na iştirak eden Akar, daha sonra siber savunma ve hibrid  tehditler gibi konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na geçti.

Bakan Akar, oturumların ardından İngiltere Savunma Bakanı Gavin  Williamson ile görüştü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:05
  1. Hulusi Akar

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