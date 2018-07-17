Bakan Hulusi Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya veda mesajında, "1972'de teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada az sayıda ordunun gösterebileceği bir başarıyla masum insanlara zarar vermeden teröristleri kazdıkları çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf etti.

Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." ifadelerini paylaştı.

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