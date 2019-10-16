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Ece Üner'in Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu

Show TV'de Ana Haber'i sunan Ece Üner, Hulusi Akar ve Meral Akşener'in asker selamı verdiğine dair haberi sunduktan sonra asker selamı verdi. Üner'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:43
Ece Üner'in Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken A Milli Takım futbolcularının başlattığı 'asker selamı' akımı da giderek yayılıyor.

Son olarak Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Hulusi Akar ve Meral Akşener'in asker selamı verdiğine dair haberin sunumunun ardından asker selamı verdi

Sosyal medyada gündem oldu

Üner'in hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanırken sunucu Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Akar ve Akşener'den asker selamı

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı salonuna girdiği sırada asker selamı vermişti.

TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener de konuşması sırasında "Buradan Türk ordusunu selamlıyorum" diyerek asker selamı verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:43
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  3. Hulusi Akar
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. YPG
  6. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • Doğan MiraçDoğan Miraç5 dk önce
    İşte budur....Ben insanım, müslümanım, türküm, ben bu vatanın evladıyım, vatandaşıyım, diyen herkesin vatan mevzubahis olduğu zaman tek bir noktada birleşmesi lazım....Böyle zamanlarda, etnikçilik, taraftarlık, particilik, hikaye.....
  • Türk OrdusunaTürk Ordusuna28 dk önce
    Türkiye'den yana olan herkese SELÂM OLSUN...
  • ömerömer44 dk önce
    allah razı olsun kızım
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 45 dk önce
    Afferin....

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