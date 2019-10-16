Ece Üner'in Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu
Show TV'de Ana Haber'i sunan Ece Üner, Hulusi Akar ve Meral Akşener'in asker selamı verdiğine dair haberi sunduktan sonra asker selamı verdi. Üner'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.16 Ekim 2019 Çarşamba 21:43
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken A Milli Takım futbolcularının başlattığı 'asker selamı' akımı da giderek yayılıyor.
Son olarak Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Hulusi Akar ve Meral Akşener'in asker selamı verdiğine dair haberin sunumunun ardından asker selamı verdi
Sosyal medyada gündem oldu
Üner'in hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanırken sunucu Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
Akar ve Akşener'den asker selamı
Bugün AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı salonuna girdiği sırada asker selamı vermişti.
TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener de konuşması sırasında "Buradan Türk ordusunu selamlıyorum" diyerek asker selamı verdi.
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