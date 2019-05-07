Hulusi Akar Bulvarı Kavşağı’na köprü yapılacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı-Aşiyan Sokak Kavşağı’na köprü yapılacak.07 Mayıs 2019 Salı 14:32
Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı-Aşiyan Sokak Kavşağı’na köprü yapılacak. Konuya ilişkin yapılan ihaleye dokuz firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 4 milyon 600 bin TL bedelle köprü ihalesi yaptı. Hulusi Akar Bulvarı-Aşiyan Sokak kavşağına yapılacak olan köprü için gerçekleştirilen ihaleye dokuz firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Sinan İnşaat: 3 milyon 082 bin TL
Sungur İnşaat: 3 milyon 380 bin 400 TL
Çağlar Yüklü: 3 milyon 657 bin 950 TL
Sontek İnşaat: 3 milyon 777 bin 700 TL
Veli Aydın: 3 milyon 778 bin 500 TL
Hakan Karaköse: 3 milyon 784 bin 400 TL
İlke İnşaat: 3 milyon 784 bin 500 TL
Aytek Erdem İnşaat: 3 milyon 943 bin 500 TL
Asmen İnşaat: 4 milyon 394 bin 750 TL."
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
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