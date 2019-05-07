Hulusi Akar Bulvarı Kavşağı’na köprü yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı-Aşiyan Sokak Kavşağı’na köprü yapılacak. Konuya ilişkin yapılan ihaleye dokuz firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 4 milyon 600 bin TL bedelle köprü ihalesi yaptı. Hulusi Akar Bulvarı-Aşiyan Sokak kavşağına yapılacak olan köprü için gerçekleştirilen ihaleye dokuz firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Sinan İnşaat: 3 milyon 082 bin TL

Sungur İnşaat: 3 milyon 380 bin 400 TL

Çağlar Yüklü: 3 milyon 657 bin 950 TL

Sontek İnşaat: 3 milyon 777 bin 700 TL

Veli Aydın: 3 milyon 778 bin 500 TL

Hakan Karaköse: 3 milyon 784 bin 400 TL

İlke İnşaat: 3 milyon 784 bin 500 TL

Aytek Erdem İnşaat: 3 milyon 943 bin 500 TL

Asmen İnşaat: 4 milyon 394 bin 750 TL."

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.