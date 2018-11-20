Bakan Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi!

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada, okların Türkiye'ye döndürülme çabası başladı.

İngiliz tuzağı

Bunun temelini de İngiliz medyası attı. Ülkede yayın yapan gazetelerde sık sık Türkiye'yi suçlayıcı haberler yayınlandı. Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu. Röportajın ilerleyen kısımlarında BBC muhabiri Yalda Hakim, Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin tavrının samimi olmadığını belirterek sorusunu iletti. Bakan Akar'ın cevabı ise oldukça netti.

"Samimiyetten uzak değil mi..."

İşte röportajdan bir kısım:

BBC: Birçok kişi Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı'yı savunup onun için adalet peşinde koştuğunu söylüyor. Türkiye'de bu kadar çok gazeteci tutukluyken bu, samimiyetten uzak bir yaklaşım değil mi?

Hulusi Akar: Türkiye'de cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumu ile Cemal Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yoktur. Hapistekiler kapalı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Bu asla gerçekçi değil.

"Dosyalara dikkatli bakın"

BBC:100'ü aşkın gazetecinin hapiste olduğu haberleri var. Bu sayı Çin'dekinden fazla.

Hulusi Akar: Onlar gazeteci değil. Gazeteci unvanına sahip olabilirler ama…

BBC:Peki kanıtınız ne?

Hulusi Akar: Pek çok kanıt var. Dosyalarına dikkatli bakarsanız ne yaptıklarını, gazetecilikten ne kastettiklerini anlarsınız.

"Eğer çok ilgiliyseniz..."

BBC:Vladimir Putin gibi otokratlar, hatta Muhammed bin Selman, insanlar hakkında bu tür şeyler söylüyor.

Hulusi Akar: Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz.