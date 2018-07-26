Hulusi Akar açıkladı: Jandarma Uzman Erbaş alımı yapıyoruz | Uzman erbaş alımlarında son başvuru tarihi ne zaman?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Peki uzman erbaş alım başvuruları ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurularında son gün ne zaman? Uzman erbaş başvuru şartları nedir?

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Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı personel alımının yapılacığını sondakika olarak duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı gerçekleştirecek. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımlarının ön başvuruları, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında tarihleri arasında ön başvuru formu doldurularak yapılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.