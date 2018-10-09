Hulusi Akar açıkladı: Bugün başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile ortak olarak düzenlenecek devriye eğitimlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır. ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır." dedi.

Terör örgütünün Münbiç'te kazdığı çukurlara değinen Akar, "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" diye konuştu.