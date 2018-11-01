Askerlik kısalıyor mu? Tek tip askerlik ne zaman? Askerlik düşüyor mu?Hulusi Akar: 2-3 aya biter

Bedelli askerliğin çıkarılmasından sonra normal askerlik süresinin de kısalması talepleri hep gündemdeydi. Tek tip askerlik konusuna ilişkin son dakika müjdesini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor." İfadesini kullandı. Peki tek tip askerlik ne zaman çıkacak? Zorunlu askerlik kısalacak mı? İşte askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri

“Tek tip askerliği bir zemine kavuşturup gündemden çıkarağız”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: Askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

“Yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışıyoruz”

Akar şunları söyledi: Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.”