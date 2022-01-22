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Spor Hull City 2'de 2 yaptı
Spor

Hull City 2'de 2 yaptı

Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 22:06:00 - 2022-01-22 22:56:26
Hull City 2'de 2 yaptı

İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından çıktığı ikinci maçını da kazandı.

Hull, deplasmanda lig ikincisi Bournemouth'u 1-0 yendi, puanını 29'a yükseltti.

Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.

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