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Stan Lee kimdir?Süpermen Hulk ve İron Man'ın fikir babası Stan Lee öldü

ABD’li çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında öldü. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerinin fikir babası olan Stan Lee kimdir?

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
Stan Lee kimdir?Süpermen Hulk ve İron Man'ın fikir babası Stan Lee öldü

ABD’li çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında öldü. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerinin fikir babası olan Stan Lee kimdir?  

Stan Lee, Amerikalı çizgi roman yazarıdır. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerini yaratmıştır. Stanley Martin Lieber 1922'de New York'da doğdu. Ailesi maddi sorunlar çekiyordu. Okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de çalışmaya başladı.

Stan Lee kimdir?

Stan Lee, 28 Aralık 1922, New York doğumlu, Amerikalı çizgi roman yazarıdır. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süper kahraman karakterlerini yaratmıştır.

Stanley Martin Lieber 1922'de New York'da doğdu. Ailesi maddi sorunlar çekiyordu. Okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de çalışmaya başladı. İlk hikâyesi 1942 yılında Kaptan Amerika hakkındaydı. Stan Martin, S.T. Anley gibi farklı isimler altında yazılar yazdı fakat Stan Lee'yi seçti. Timely, ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Stan Lee yeni karakterler yaratmaya devam etti. Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında yarattı ve bunu Hulk takip etti. Bir yıl sonra ise Örümcek adam'ı yayınladı. Daredevil ise 1964'te ortaya çıktı. Tüm bu karakterler Stan Lee'yi çok başarılı kıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
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