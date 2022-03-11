Hülagu kimdir? Hülagu hangi dönemde yaşadı? Hülagu Irak’ta ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı’nın Rus kültürüne yönelik yaptırımlarına Hülagü benzetmesiyle tepki verdi. Bakıyorsunuz Almaya’da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta yine bir başka Avrupa ülkesinde dünya meşhur Dosteyevski’nin eserleri yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz? Bir zamanlar Irak’ta Hülagü’nün yakıp yıktığı kütüphaler vardı ya. İşte o döneme benzeyor.Biz yeni Hülagüler istemiyoruz’’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Hülagu kimdir, Hülagu ne yaptı? soruları da sorulmaya başlandı.

Hülagu kimdir?

Hülâgû Han 1217 - 8 Şubat 1265 tarihleri arasında yaşayan ve Batı Asya'nın çoğunu ele geçiren Moğol hükümdardır. Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü Han 1255 yılında ağabeyi Mengü Han tarafından Orta Doğu'da henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevliydi. Annesi Sorgaktani Hatun ve karısı Dokuz Hatun, tıpkı yakın arkadaşı ve komutanı olan Ketboğa gibi dinine bağlı birer Nasturi Hristiyanlardı. Moğol İmparatorluğu'nun dinlere karşı alışılmış hoşgörüsüne karşın Hülagü'nün Müslümanlara olan düşmanlığında bu üçünün etkisi olduğu düşünülüyor. Hülagü Moğol hanları arasında en korkulan ve en çok kan döken hükümdarlardan biridir.

Hülagu Irak’ta ne yaptı?

Bağdat Kuşatması, Hülagû Han'ın komutası altında birleşen Moğol ordularının, Abbâsî Halifeliğinin başkenti Bağdat'ı almak için yaptıkları başarılı kuşatmadır. Bu kuşatmayla başkentin Moğollar tarafında ele geçirilerek istila edildiği, yağmalandığı ve tahrip edildiği bilinir. Moğol askerleri 7 gün boyunca şehirde bulunanları öldürürken 200 bin ila 1 milyon arasında Bağdatlı'nın öldürüldüğü tahmin edilir. Abbâsî Halifeliği bu saldırı sonrası yok olmuştur. Son Abbasi halifesi Müstasım, kanının dökülmesinin uğursuzluk getireceğine inanılarak oğullarıyla beraber bir halıya sarılmış ve ölene kadar atlara çiğnetilmiştir. Kuşatmanın ardından Bağdat surları, binaları ve kütüphaneleri yıkılmış, halkın büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiştir.