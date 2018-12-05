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Hükümlünün Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firarı

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hükümlü bulunan İslam Yakut'un, geçen yıl yasal özel iznini kullandığı sırada Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na dönmeyerek firar ettiği belirtildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:59
Hükümlünün Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firarı

İSTANBUL (AA) - Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hükümlü bulunan İslam Yakut'un, geçen yıl yasal özel iznini kullandığı sırada firar ettiği bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında, "Dersim var" diyerek ceza infaz kurumundan ayrılan hükümlü İslam Yakut'un firar ettiği şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmeleri veya güçlendirmeleri, dış dünyaya uyumlarını sağlamaları amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve cumhuriyet başsavcılığının onayıyla üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verildiği hatırlatıldı.

Bu hükümler doğrultusunda İslam Yakut'a tüm hükümlülere olduğu gibi yasal hakkı olan özel izin ve mazeret izni kullandırıldığı vurgulanan açıklamada, "Hükümlü İslam Yakut'un 2017 yılı içerisinde 4 defa özel, 2 defa mazeret izni kullandığı belirlenmiştir. Yakut'un mazeret izinlerinden birini kayınbiraderinin ölümü, diğerini ise babasının rahatsızlığı nedeniyle kullandığı anlaşılmıştır." denildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan İslam Yakut'un 8 Haziran 2017'de özel izinli olarak dışarı çıktığı belirtilen açıklamada, 15 Haziran 2017'de 13.34'te dönmesi gerekirken cezaevine giriş yapmayan Yakut'un, 48 saatlik yasal bekleme süresi sonucunda da 17 Haziran 2017'de saat 13.45'te firarının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak basında görüldüğü gibi Yakut'un üniversite eğitimi nedeniyle kullandığı izin sırasında firar etmediği, yasal özel izin hakkını kullandığı sırada cezaevine geri dönmeyerek firar ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:59
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