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Hükümlülerle birlikte ağaç diktiler

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine Düzce Valisi Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 16:03
Hükümlülerle birlikte ağaç diktiler

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da katıldı.


Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ‘Adalet Ormanı’projesi hayata geçirildi. Hükümlü ve yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırmalarının hedeflendiği ‘Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ kapsamında ‘Adalet Ormanı’ alanına 80 yükümlü ile fidan dikildi.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adalet Komisyon Başkanı Ferhan Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce adliyesindeki hakimler ve savcılar, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Düzce İl Protokolü, Düzce Adalet ve Denetimli Serbestlik Personellerinin katılımı ile gerçekleşen ‘Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ 1000 adet fidan dikimi yapıldı.


Etkinlikte konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ormanve ağaçların önemine vurgu yaparak “Orman Bölge Müdürümüz ve Başsavcımız ormanın faydalarını ülkemizin Düzce’mizin akciğerleri olduğunu belirttiler. Özellikle Başsavcımızın meyve veren ağaçları dikme konusundaki uyarısı gerçekten manidar bunu ihmal etmememiz lazım. Her tarafımızda ağaç olduğu için Düzce’de yaşayan insanlar ormanın kıymetini çok bilemezler diye düşünüyorum. Bizim her tarafımız orman bunun kıymetini bilmeyiz. Anadolu’ya açıldığımızda hatta Hacca ve Umre ’ye gelenler çölleşmiş toprakları görünce ormanın kıymetini çok iyi anlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:03
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