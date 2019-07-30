Hükümlülerin yaptığı eserler beğeni topladı

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu’nda yatan 30 hükümlünün motif çizim teknikleriyle yaptığı 104 eserin sergi açılış yapıldı.

Mersin Adalet Sarayı’nın arka bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, il protokolü ve adliye çalışanları katıldı. Burada katılanlara bilgi veren cezaevi psikologlarından Engin Aycıl, oluşturulan eserleri 30 tutuklunun yaptığını belirterek, "Bunlar motif çizim tekniklerine dayalı eserler. Bunlar 1 yıllık bir çalışmanın sonucu. 104 parça eser bulunmakta. Kurumumuzda 2018-2019 yıllarında 24 farklı kurs açılmıştır. Bu kurslardan biri de bu motif çizim tekniğine dayalı kurstur" dedi.

Vali Ali İhsan Su ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cezaevinde kalan tutukluların da eğitimleri konusunda eğitimler gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu kapsamda da Başsavcılığımız, Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlüklerimiz ortaklığında kurslar açıyoruz. Değişik alanlarda, tesisatçılıktan fayans döşemeciliğine, tensipten grafik sanatlarına yönelik bir dizi kurslar açılıyor. Bu kurslarda da burada kalan mahkumlar hakikaten kendilerini geliştiriyorlar. Hem sosyalleşiyorlar hem de bir meslek sahibi oluyorlar. Bu çerçevede bugün onların yaptığı eserlerden bir sergiyi beraberce gezdik. Çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen protokol üyeleri, hükümlülerin yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri tek tek inceledi. Açılışta Başsavcı Ercan, Vali Su’ya hükümlülerin yaptığı bir eseri hediye etti.