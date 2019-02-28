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Hükümlülerin çocukları için cezaevinde anaokul açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde kalan hükümlülerin çocukları için yapılan "Adalet Anaokulu" törenle hizmete girdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:09
Hükümlülerin çocukları için cezaevinde anaokul açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde kalan hükümlülerin çocukları için yapılan "Adalet Anaokulu" törenle hizmete girdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesindeki cezaevinde düzenlenen törende, kentte eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Su, "Cezaevinde kalan kadın vatandaşlarımızın yanında çocukları da olabiliyor. Bu çocukların eğitimden mahrum kalmaması, diğer çocuklar gibi olabilmesi için böyle bir faaliyeti başlatmış oluyoruz. Burası bir eğitim yuvası olacak. Onları en güzel şekilde yetiştirmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da cezaevi kampüsünün 5 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, kadın kapalı cezaevinde 480 hükümlünün kaldığını aktardı.

Kanun gereği 0-6 yaş grubundaki çocukların, annelerinin hükümlü olması durumunda onlarla birlikte kalabildiğini anlatan Kılıç, "Cezaevimizde yaklaşık 50 çocuğumuz annesiyle birlikte bizim misafirimiz olarak kalıyor. Biz devleti 'baba' olarak biliriz. 'Devlet baba' deriz konuşmalarımızda. Ancak devlet aynı zamanda da anadır. Devletin bir de ana yüzü vardır. Bu projemiz devletimizin 'ana' yüzünün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan anaokulundaki uyuma ve spor salonu, ders ve eğlence sınıfları ile yemekhane gezildi.

Vali Su, okulda ilk derslerini işleyen öğrencilere hediye verdi, çocuklar eğitmenleri eşliğinde gösteri yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:09
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