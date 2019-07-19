Hükümlülere “demokrasinin önemi” anlatıldı

Sivas’ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere ilk olarak “Demokrasinin Önemi” konulu konferans verildi.

Sivas Adliye Sarayı konferans salonunda gerçekleşen programa yaklaşık 80 hükümlü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan Avukat Emre Uzundağilk olarak demokrasi ve eşitliğin ne anlama geldiğini anlattı.

Uzundağ daha sonra ise Türkiye tarihine kara leke olarak kazınan 1960 ve 1980 darbelerini hatırlatarak üç yıl önce Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve Türk milletinin sokağa çıkarak bizzat engellediği hain darbe girişimini anlattı.

Şehitlik ziyaret edildi

Denetimde serbestlikten yararlanan hükümlüler Sivas yukarı tekkede bulunan şehitliği ziyaret etti. Hükümlülere Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Ersoy, Sivas Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır ile diğer yetkililer eşlik etti. Şehitlik ziyareti öncesi Türkiye’nin ilk şehitler müzesini gezen hükümlüler müzede sergilenen asker ve polis şehitlerimizin kişisel eşyalarını inceledi.

Şehitlerimizin özel eşyalarından etkilenen ve hüzünlenen hükümlüler daha sonra ise şehitlerimizi kabri başında ziyaret etti. Burada Mardin’in Savur İlçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu Şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Erdal Çetin’in annesi ve babası ile karşılaşan hükümlüler ve Cezaevi Savcısı Abdurrahman Ersoy şehidin anne ve babası ile bir süre sohbet etti. Ardındanşehitliğin çevre temizliğini de gerçekleştiren hükümlüler şehitlikten ayrıldı.