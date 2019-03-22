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Hükümlülerden Adalet Ormanı’na 3 bin fidan

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında Adana’da oluşturulan ‘Adalet Ormanı’na aralarında kadınların da bulunduğu hükümlüler 3 bin fidan dikti.

22 Mart 2019 Cuma 11:14
Hükümlülerden Adalet Ormanı’na 3 bin fidan

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında Adana’da oluşturulan ‘Adalet Ormanı’na aralarında kadınların da bulunduğu hükümlüler 3 bin fidan dikti.


Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlüğü kapsamında 21-26 Mart Orman Haftası süresince Türkiye genelinde eş zamanlı olarak tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve yükümlülerin katılımıyla ‘Adalet Ormanı’ oluşturulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal mahallesinde Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsis edilen 27 dönüm, Adana Kadın Açık ile Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’na tahsis edilen 10 dönümlük alana fidan dikildi.



Başsavcı hükümlülerle fidan dikti


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak ve Orman Bölge Müdürü İsmet Erol’un da katıldığı etkinlikte Denetimli Serbestlik bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüğü altında bulunan 30 yükümlü ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan 20’si kadın toplam 40 hükümlü fidanları toprakla buluşturdu. Başsavcı Yurdagül ve hükümlüler, birlikte fidan dikip can suyunu verdi. Etkinlik kapsamında toplam 37 dönüm alana kurulan ‘Adalet Ormanı’na 3 bin fidan dikildi.



“Ağaç dikmek milli ve ahlaki bir görev”


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ormanların doğal yaşamın sürekliliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Projenin hem orman alanlarının arttırılması hem de var olan alanların korunmasına katkı sağlayacağını kaydeden Başsavcı Yurdagül, “Ağaç dikmek milli, dini ve ahlaki bir görevdir. Bizlerin, gelecek kuşaklara aktarılması açısından ağaçların, ormanın, doğanın, çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğu vardır. Peygamber Efendimiz de ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisiyle doğayı ve çevreyi korumaya yönelik hassasiyetini göstermiştir. Bakanlığımızın yürüttüğü bu proje ile ülkemizin ormanlık alanları arttırılırken, hükümlülerin topluma yararlı böyle bir işte çalıştırılmalarıyla rehabilitasyon süreçlerine ve kurallara uyma, zaman planlama, çalışma disiplini kazanma gibi öz becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:14
  1. doğa

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