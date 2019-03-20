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Hükümlüler ürün yetiştirerek rehabilite olacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Samsun Hobi Terapi Köyü Projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 20 hükümlü, ürünler yetiştirerek topluma kazandırılacak- Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz:- "Amacımız hükümlülerimizin cezaevinde geçirdikleri süreden sonra sosyal hayata hızlı şekilde adapte olup gelir getirici bir işe sahip olmaları"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
Hükümlüler ürün yetiştirerek rehabilite olacak

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Samsun Hobi Terapi Köyü Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 20 hükümlü, ürün yetiştirecek.

Proje kapsamında Adalet Sarayı'nda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hükümlüleri meslek sahibi yaparak köylerde yaş sebze ve meyve üretimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunduğunu belirten Yavuz, "Amacımız hükümlülerimizin cezaevinde geçirdikleri süreden sonra sosyal hayata hızlı şekilde adapte olup gelir getirici bir işe sahip olmaları." dedi.

Yavuz, proje kapsamında yer tahsisinin yapıldığını aktararak, "Protokol imzalandıktan sonra fiilen alanda çalışmaya başlayacağız. 250 metrekarelik iki sera ile 8 dönüm civarında açık tarım alanımız olacak. Amacımız hükümlülerimize özellikle bahçe bitkileri yetiştiriciliğini öğretmek, bunları satarak gelir elde etmelerini sağlamak. Bu tecrübe ve birikimi, talipli olan varsa köylerinde de uygulamalarına destek olmak. Bir nevi şehirden köye dönüş için bunlara yol açmak. Projenin başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Projeden elde edilecek gelirin yüzde 30'unun tesisin ortak giderlerine harcanacağını bildiren Yavuz, kalan bölümün ise çalışan hükümlüler arasında paylaşılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise kamu yararına uygun hazırlanan her projeye destek olduklarına işaret ederek, "Amacımız hükümlüleri topluma kazandırmak, onları toplumda faydalı hale getirmek. Yapılan hiçbir şeyin faydasız olacağına inanmıyorum. Projeyle hükümlüleri de kazanmış oluruz inşallah." diye konuştu.

Proje kapsamında erkeklerden oluşan ilk etapta 20 hükümlü, verilecek bahçe bitkisi yetiştiriciliği eğitiminin ardından ürün yetiştirecek.

Bu kişilerden cezalarını tamamladıktan sonra kendi arazilerinde çiftçilik yapmak isteyenlere de Büyükşehir Belediyesince 200 metrekarelik hibe sera desteği sağlanacak.

Hibe sera desteği alan kişilerin en az 5 yıl serada üretim yapma zorunluluğu olacak.

Toplantıya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler de katıldı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
  1. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
  2. Koruma Kurulu Başkanlığı
  3. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
  4. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Samsun Hobi Terapi Köyü Projesi

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