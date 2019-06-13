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Hükümlüler topluma kazandırılacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Atakum Belediyesi arasında hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanarak, kamu kurumlarında gönüllü olarak çalıştığı projenin iş birliği protokolü imzalandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:08
Hükümlüler topluma kazandırılacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Atakum Belediyesi arasında hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanarak, kamu kurumlarında gönüllü olarak çalıştığı projenin iş birliği protokolü imzalandı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Samsun Cumhuriyet Başsavlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından imzalanan protokole göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılından bu yana sürdürülen ve hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanarak, kamu kurumlarında gönüllü olarak çalıştığı program sayesinde ilk etapta 39 hükümlü Atakum Belediyesinde görev yapacak. 1 yıllık imzalanan protokol, bir sonraki yıl alınan verime göre yenilenecek.



“Atakum pırıl pırıl olacak”


Törende açıklamalarda bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, projenin verimli olduğunu ifade ederek, “Daha önceki yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ağaçlandırma, diğer belediyelerimizle temizlik, üniversitemizle kampüs alanı içerisinde çevre düzenleme faaliyetleri, özellikle köy okullarımızın tadilatı ve temizlik işleri gibi birçok alanda denetim altındaki hükümlülerimizi toplum yararına çalışma projelerine yönlendirdik ve başarıyla sürdürüyoruz. Hükümlülerimiz cezalarının belirli bir kısmını cezaevinde tamamladıktan sonra, denetimli serbestlik ve gönüllülük şartını kabul etmek kaydıyla herhangi bir ücret talep etmeksizin istihdam ediliyor. Toplum yararına çalışma aslında cezaevinde yatan, infaz gören mahkumların sadece cezaevlerinde yatıp çıkmadıklarının toplum nezdinde gerekli ve önemli görevler yürütüyor. Projeyle ilgili de kurumlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sağ olsun Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci gönüllü oldular. Hükümlü sözü duyunca insanlar biraz tedirgin oluyor. Bunun risksiz ve çok güzel bir çalışma yürütüldüğünü görme imkanı elde ediyorlar. İnşallah Atakum’da sokaklar pırıl pırıl olacak. Kamuya açık alanların tümünde çalıştıracağız. Resmi görevlilerimizin denetiminde çalışmalar sürdürülecek” dedi.



“Kamu yararı var”


Atakum Belediye Başkanı Deveci ise kendisinin de hukukçu olduğunu hatırlatarak, "Ben de meslek mensubuyum. Hükümlüleri hükümlülük süresince hem topluma kazandırabilmek hem de cezaevi şartlarından farklı bir biçimde, insan içinde ve kendilerini topluma faydalı olduklarını hissederek geçirmelerinde kamu yararı var. Bir başka yararı da hükümlüler bu süreyi, verimli ve başarılı sürdürebilirlerse biz de eski hükümlü çalıştırmak durumunda olan kurumlara olumlu raporlar vererek onların hayata tutunmalarına destek olabiliriz. Daha iyi şartlarda hükümlülüklerini geçirecekler, Atakum Belediyesi onlara iyi davranacaktır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Başsavcılığımızla olumlu ilişkiler kuracağız” diye konuştu.


Törene ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve personel de katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:08
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