Bekir Bozdağ'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

AA'nın aktardığına göre; Başbakan Yardımcısı Bozdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.