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Bekir Bozdağ'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:23
Bekir Bozdağ'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

AA'nın aktardığına göre; Başbakan Yardımcısı Bozdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:23
  1. İstanbul
  2. kudüs
  3. Başbakan Yardımcısı Bozdağ

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