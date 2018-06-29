Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak

Hükümet Temmuz ayında elektrik fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyor.

Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.

Vatandaşların yeni bir zamla karşılaşmaması açısından alınan kararın yerinde olduğu belirtildi.