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Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak

Temmuz ayında elektrik fiyatlarında artış yapılmayacağı öğrenildi.

29 Haziran 2018 Cuma 14:17
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak

Hükümet Temmuz ayında elektrik fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyor.

Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.

Vatandaşların yeni bir zamla karşılaşmaması açısından alınan kararın yerinde olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:17
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YORUM YAZ

  • eski akepelieski akepeli10 sa önce
    zaten yapmışlar yapacaklarını bu günekadar daha ne yapsınlar milletin kamburunu %100 artırdılar neymiş temmuzda elektriğe zam yokmuş.aslahakkımızı baştakilere helal etmeyeceğimiz ve ahirette yakalarına yapışacağımız trt payını neden kaldırmıyorlar?.Çünkü milletin %60 ını..........yerine koyuyorlar.
  • KARAKURTKARAKURT10 sa önce
    yok ya bide zam yapın.utanmazlar şimdiden temmuzda zam yapmayacağız derken aslında daha sonraki günlerde zam yapılacak deniyor.. hadi yapın o zaman..görün bakalım ilk seçimde ne oluyor
  • NejmiNejmi9 sa önce
    hic zam yok ama nasilsa 400 tl odedigim elektrige simdi 900 tl oduyorum.zam yooook.cumhurbaskanimiz Bunu Biliyorum acaba.lutfen iletin
  • NejmiNejmi9 sa önce
    hic zam yok ama nasilsa 400 tl odedigim elektrige simdi 900 tl oduyorum.zam yooook
  • turanturan7 sa önce
    halkı dinlemezlerse çıkıp seçim meydanlarında nutuk atarlarsa.asgari ücretle çalışan kişilerin derdini sormazlarsa nasıl geciyorsunuz şikayetiniz neleredir diye hiç soran olmazsa kiranın 1000.tl as.ücrt.1600 tl olursa zam ister yapın ister yapmayın öbür seçimde bu millet size güzel bir yaglı kazık zamı yapar sandıgın dibi düşer..
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