Hükümetten 'Eylül' açıklaması

Hükümetten geçtiğimiz günlerde Ankara'da kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedeni bulunan Eylül'le ilgili açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'(8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi) Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir.' dedi.

"CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI HENÜZ NETLİK KAZANMADI"

Cinsel istismar iddialarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur." dedi.