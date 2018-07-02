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Hükümetten 'Eylül' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Eylül'ün ölümüne ilişkinaçıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25
Hükümetten 'Eylül' açıklaması

Hükümetten geçtiğimiz günlerde Ankara'da kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedeni bulunan Eylül'le ilgili açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'(8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi) Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir.' dedi.

"CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI HENÜZ NETLİK KAZANMADI"

Cinsel istismar iddialarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur." dedi. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. eylül

YORUM YAZ

  • mehmet soylumehmet soylu3 sa önce
    terör, tecavüz, cinayet, hiyanet... idamı halka sorun, çözüm referandum.
  • muratmurat4 sa önce
    Bekleyin siz, sayın bakan.Açıklama yapılmaz kamoyunu doğru ve net bilgiler aktarılmazsa tabiki dedikodu gazetesi hızla çalışacaktır.Ve o miniğin cenazesine devletin vali düzeyinde katılmasınıda yadırgadık.Polatlı bakanlara kaç km uzaktaki.
  • ZaferZafer3 sa önce
    Olsa ne yazar olmasa ne yazar küçücük çocuğu bu şekilde öldüren bir adamı savunma veya gelen tepkileri yumuşatma çabası içine girme daha önce çocuğa hem cinsel istismar ve ölüm olan olaylarda ne bok yaptın ki şimdi yok efendim cinsel istismar yokmuş da bilmem neymiş de.millet idam istiyor kıvırmayın yok hadımmış madımmış geçin bunları yemiyorsa açıkça söyleyin idam bizim boynumuzu aşar diye
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