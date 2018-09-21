Hükümetten Enis Berberoğlu açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay tarafından salıverilmesine karar verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Gül: "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Tabi gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır" dedi.

Yargıtay, CHP'li Berberoğlu'nun hapis cezasının infazını, milletvekilliği sona erinceye dek durdurdu. Tahliye edilen Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay kararı TBMM'de okununca düşecek. CHP, kararı Anayas Mahkemesi'ne (AYM) götürecek.