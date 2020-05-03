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Hükümetten bayram için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının 'ihtimal dahilinde' olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 01:25:00 -
Hükümetten bayram için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'nda da devam edebileceği sinyalini vererek, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de Helin Aslan'ın Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalın virüs salgını kapsamında en çok merak edilen konuların başında gelen "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? soruna da yanıt verdi.Türkiye'deki koronavirüs salgınının düşüşe geçtiğini belirten Sözcü Kalın, halkın uyarılara uyduğunu ve vaka sayısında düşüşe geçildiğini, tedbirlerin ramazan ayı ile bayramda da devam edeceğini vurguladı.

"Bayramda sokağa çıkma yasağı ihtimal dahilinde"

Kalın, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

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