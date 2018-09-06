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Hükümetten af açıklaması! "Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli..."

MHP'nin af talebiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok'' dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:21
Hükümetten af açıklaması! "Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli..."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin af talebine ilişkin, “Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde af konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir" demişti.

AKINCI DAVASI

FETÖ davalarıyla ilgili olarak Bakan Gül, "Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır." dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:21
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. MHP
  3. FETÖ
  4. Kırgızistan

YORUM YAZ

  • urfalıhalilurfalıhalil32 dk önce
    Ceza evlerinin dolu olması mazeret olmamalı.Devlet her yıl cezaevi,okul, hastane açmakzorunda sanırım.çünkü nüfus büyüdükçe bu gibi yerlerinde çoğalması lazım degilmi.Vatandaşın huzuru her şeyin üzerinde olmalı.AF ve İDAM konusu millete refanrandum sistemi ile sorulmalı,mecliste sorulmamalı.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    çıkartın hırsızı arsızı daha dışarıdakilerini temizlemeden. sonrada oy isteyin milletten. alırsınız üçün birini bile alamazsınız
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer46 dk önce
    Mafyaya ..af..bu..Ülkeye.öyle..bir..kötülük..olur.ki...sokaklarda..haraç..toplamak..rajon..kesmek..serbest..olur..gerekli..potansiyel..mevcut..CÜRET..ALMALARI..İŞTEN..BİLE..DEĞİL.
  • ADEMADEM1 sa önce
    AFDEĞİLKISASİSTİYORUZ.... CEZAEVLERİDOLUYSASUÇATEŞVİKVAR ..CEZALARCAYDIRICIDEĞİL DEMEKKKİ.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    AF varsa kesinlikle oy yok. Kanunlara bağlı vatandaşın suçu ne? Madem af çıkacak başkaları da suç işlerdi.
  • Şamil DagŞamil Dag1 sa önce
    Bu nasıl ortaklık. MHP Akp nin her dedigine evet diyor.MHP3aydır ugraşıyor biraffı kabul ettitremiyor....
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