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Bekir Bzodağ'dan 4 partili ittifak için ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; CHP, İYİ Parti, SP ve Demokrat Parti arasında yapılan ittifaka ilişkin açıklamada bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
Bekir Bzodağ'dan 4 partili ittifak için ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; CHP, İYİ Parti, SP ve Demokrat Parti arasında yapılan ittifaka ilişkin ilk yorumda bulunarak, "'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz.

Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler.

Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP.

'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar.

(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  1. Bekir Bozdağ
  2. CHP
  3. Saadet Partisi

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