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Hükümetten tarımda 150 milyar dolarlık dev hamle!

Hükümet tarımda 150 milyar dolar hedefi için çalışmalara devam ederken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. Türkiye kaliteli üretim merkezi haline gelirken finansal tüm imkânlar bu yönde kullanılacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:17
Hükümetten tarımda 150 milyar dolarlık dev hamle!

Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. Bu kapsamda Türkiye kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilerek, tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan "tarım ve Hayvancılık" başlıklı raporda sektördeki 6 önemli hamleye vurgu yapıldı. Bu kapsamda Türkiye kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkânlar kullanılacak. Tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirlerinin yükseltilmesi, kırsal alanların kalkındırılması amacıyla yeni projeler yaşama geçirilecek. Yeni dönemde sigortalı çiftçi sayısı artacak. Yeni projeler ile uygun kredilerle üretimin artmasına destek verilecek.

TARIMSAL DESTEKLER ARTACAK

Tarımsal destekler ve yatırımlarla tarım sektörünün daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması sağlanacak. Sektörün uluslar arası rekabet gücü artırılacak.

40 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tarımsal ihracatı 40 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü olması temel strateji olacak.

VERGİSEL ENGELLER KALKACAK

Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak.

ÇİFTÇİYE ÇİFTE KORUMA

Çiftçilerin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici adımlar sürecek. Yaklaşık 5.5 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektöründe sigorta destekleri sürecek. Devlet çiftçinin priminin yarısını karşılamaya devam edecek.

İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİM

Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modeli esas alınacak. Planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümler hayata geçirilecek.

ÜRETİCİNİN DE GELİRİ ARTACAK

Sektördeki yapısal sorunlar çözülecek. Üretici gelirleri yükselecek, kırsal alanların kaldırılmasına yönelik projeler kesintisiz sürecek. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşması kolaylaşacak.

103 MİLYARLIK HİBE

AK Parti iktidarı döneminde çiftçilere verilen nakit hibe tarımsal destek toplamı 103 milyar liraya ulaştı. Yine aynı dönemde 8.2 milyar liralık mazot destekleme ödemesi yapıldı.

FAİZ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürüyor. Uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 838 bine ulaştı.

30 MİLYARLIK SİGORTA YAPILDI

Tarım Sigortaları Havuzu sistemiyle sektörü tehdit eden riskler teminat altına alındı. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 30 milyar liralık tarımsal varlık ve çiftlik hayvanı sigortalandı.

TARIMA DAYALI İHTİSAS BÖLGELERİ

Türkiye genelinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri geliştirilecek. Hem mikro düzeyde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirecek hem de makro anlamda tarımsal sanayi faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı arttırılacak.

ÖRNEK ÇİFTLİK YATIRIMLARI

Sudan'da 780 bin 500 hektarlık arazi kiralanırken, burada yetişecek kanola, pamuk, yağlı tohum ürünleri, avakado, mango ve ananas gibi ürünlerin Türkiye pazarında daha düşük ücretle temin edilebilmesi amaçlanıyor. Şirket merkezinin örnek çiftlik arazileri Sudan tarafından teslim alınacak ve örnek çiftlik yatırımları başlatılacak, Türk özel sektör firmaları Sudan tarım alanında yatırım yapmaya davet edilecek.

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:17
  1. Sudan
  2. tarım

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp24 dk önce
    16 yıldır hep hamle yapıyoz. Bu hamlelerin artık pek heyecanlandırıcı tarafları filan kalmadı. Birazda şu projeyi (insaat haric) gerçekleştirdik 3 kuruş burdan gelirimiz var deyin, Allah Rızası için.
  • AHMET AHMET37 dk önce
    Bir akrabam köyde çitçilik yapıyor karınca kararınca. Çitfçisigortası 400 T.L civarında. Bu parayı ödeyemediği için veya ödemek istemediği için sigorta olmuyor. Sigorta olmayınca süt hariç hiç birkonuda destek alamıyor. Destek için önce sigorta soruluyor. Bunun gibi Türkiyede acaba kaç kişi var?
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