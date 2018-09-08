James Dao, Trump hakkındaki isimsiz makaleyle ilgili konuştu

New York Times gazetesinin makale editörü James Dao, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi içinde bir direnişin olduğunu iddia eden ve yönetiminde üst düzey bir görevli tarafından yazıldığı öne sürülen makale hakkında açıklamalarda bulundu.

Dao, çarşamba günü gazetede "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makale hakkındaki soruları podcast yayınında cevapladı.

Makaleyi yazan kişiyle direkt teması olmadığını belirten Dao, çok iyi tanıdığı ve güvendiği aracı biri üzerinden makalenin yayınlanmasının teklif edildiğini anlattı.

Dao, makalenin "açık dilinden" ve "duygusal tesirinden" etkilendiğini dile getirerek, önce makaleyi yazan kişinin geçmişini araştırdığını ve daha sonra bu kişiyle doğrudan iletişime geçerek konuşmaları neticesinde gerçekten Trump yönetiminde üst düzey bir görevli olduğuna inandığını belirtti.

Makaleyi yazan kişinin kimliğini açıklayamayacağını söyleyen Dao, "The New York Times'ın diğer birimlerinde olduğu gibi makale bölümü de tehlike içinde olduğunu ve geçim kaynağını kaybedebileceğini düşündüğünde o kişinin kimliğini açıklamayabiliyor. Söz konusu durum son 3 yılda belki dördüncü kez gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

“TEHDİTLERE MARUZ KALMAK İSTEMİYOR OLABİLİR”

Dao, bu kişiyle yürütülen görüşmelerin ardından makalenin "isimsiz" olarak yayımlanması kararının alındığı bilgisini paylaşarak, bu kişinin adını açıklamayı istememesinin altında birkaç neden olabileceğine işaret etti ve "Bu şahıs, belki yönetimde çalışmaya devam etmek istiyor, işini ve itibarını kaybetmek istemiyor, bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor veya fiziksel tehditlerle duygusal strese maruz kalmak istemiyor olabilir." açıklamasında bulundu.

Söz konusu kişinin Trump yönetimi içindeki pozisyonu veya sorumlu olduğu görevler hakkında bile yorum yapamayacağının altını çizen Dao, kendini makale yazarının güvenliğinden endişe duyduğu için gergin hissettiğini bildirdi.

Dao, üst düzey yetkilinin neden muhafazakar yayın kuruluşları yerine Trump'ın "sahte haber" iddiasına maruz kalan gazetelerden biri olan New York Times'ı seçtiği sorusuna ise "Yazarın bizi dürüst ve bütünlüğe sahip bir kurum olarak gördüğüne inanıyorum. Onun kimliğini ve gizliliğini koruyacağımızı biliyordu." yanıtını verdi.

The New York Times gazetesinde yazarın gerçek kimliğini kaç kişinin bildiği hakkında net sayı vermeyeceğini söyleyen Dao, bu soru için "sadece çok az kişi" dedi.

“TRUMP'IN UYGULAMAK İSTEDİĞİ POLİTİKALARINI BAZI YETKİLİLER UYGULAMAYA KOYMUYOR”

Dao, makalede yer alan, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey, kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli gündeminin bazı kısımlarını ve en kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadeleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Makaleyi yazan kişi Başkan Trump'ın gündemini nasıl bozacağı hakkında detaylara girmiyor. Ancak şurası açık, Trump'ın yaptığı toplantıların ardından uygulamak istediği politikaları bazı yetkililer uygulamaya koymuyor. Makaleyi yazan kişinin bu konuda verdiği örneklerden biri Rusya. Trump, Rusya ve Vladimir Putin hakkında sıklıkla olumlu şeyler söylese de yönetim sürekli olarak Rusya'ya yönelik sert politikalarda ısrar ediyordu."

"TRUMP'A YETİŞKİN NASİHATİ"

Dao, makaleyi yazan kişinin Trump yönetimi içindeki bazı yetkililerin başkanın tavırlarını, Twitter'daki paylaşımlarını veya toplum içindeki konuşmalarını onaylamadığını anlatmak istediğini vurgulayarak, "Yönetim içindekiler Trump'a yetişkin nasihati vermeye çalışıyor, yönetimi daha sağlıklı bir yöne götürmeye uğraşıyor. Makaleyi yazan kişiden bunları algılıyorum." dedi.

İsimsiz yazarın, makalesinde, Trump yönetimi içinde kendisi gibi başka şahısların da olduğunu söylediğini kaydeden Dao, bu kişilerin yönetimin kaos içinde gösterilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu aktardı.

"ESASEN AHLAK DIŞI"

Makaleyi yazan kişinin yönetimde kendisiyle aynı düşüncede olan yetkililerin Trump'ı "esasen ahlak dışı" bulduğunu belirttiğinin altını çizen Dao, "Bu kişiler Trump'ı demokratik olmayan eğilimlere sahip bir lider olarak görüyor. Hükümet yetkilileri olarak, ülkenin iyiliği için bu tür eğilimlerle mücadele etmeyi görevleri arasında hissediyorlar." şeklinde konuştu.

Dao, bu kişinin, yönetim içinde işlerin uzun zamandır yolunda gitmediğini düşünmesinin ardından "kırılma noktasına" gelerek makaleyi "ahlaki ivedilikle" kaleme aldığına inandığını ifade ederek, yönetim içinde kendisi gibi düşünen insanların da sesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin kıdemli gazetecilerinden Bob Woodward'un Trump hakkındaki "Korku: Beyaz Saray'da Trump" başlıklı yeni kitabının bazı bölümlerinin Washington Post gazetesinde yayınlanması hakkındaki soruya ise Dao, bu bölümlerle "isimsiz" makalenin aynı dönemde yayınlanmasının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

Dao, makaleyi "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımlayan Trump'ın neden bu şekilde bir tanımı kullandığını açıklaması gerektiğini ifade ederek, yazarın makalesinde Trump yönetimi içindeki kişisel hislerini anlattığını belirtti.

Dao, The New York Times'ın hiçbir koşul altında makaleyi yazan kişinin gerçek kimliğini açıklamayacağını da sözlerine ekledi.