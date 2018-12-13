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"Hükümeti yıl sonundan önce kurabileceğimizi ümit ediyorum"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri:- "(Hükümeti) Yıl sonundan önce kurabileceğimizi ümit ediyorum"- "Sadece bir engel kaldı ama onu da aşabileceğimize inanıyorum"

13 Aralık 2018 Perşembe 18:51
"Hükümeti yıl sonundan önce kurabileceğimizi ümit ediyorum"

LONDRA (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde yeni hükümetin yıl sonundan önce kurulacağına inandığını söyledi.

Londra’da düşünce kuruluşu Chatham House’da konuşan Hariri, yeni hükümet kurulmasına yönelik çalışmalarda "son 100 metreye" girdiklerini belirterek, "Yıl sonundan önce kurabileceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Ekonomik krizin hükümetin kurulması için baskı oluşturduğunu vurgulayan Hariri, "Engellerin çoğunun aşıldığına inanıyorum. Sadece bir engel kaldı ama onu da aşabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Lübnan'daki hükümet kurma çalışmaları

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen ay, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Hariri ise Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:51
  1. Chatham House
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Lübnan
  5. Saad Hariri

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