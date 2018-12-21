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"Hükümeti kurma süreci hızlı ilerliyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, hükümet kurulur kurulmaz ekonomi alanındaki projelerin başlatılacağını söyledi

21 Aralık 2018 Cuma 20:41
"Hükümeti kurma süreci hızlı ilerliyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede hükümet kurma çalışmalarının umulandan hızlı ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Fransız parlamenter heyetini başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan'daki uzlaşı sisteminin tüm siyasi güçlerin ulusal birlik hükümetinde yer almasını gerektirdiğinden dolayı yeni hükümeti kurma sürecinin beklenenden hızlı ilerlediğini aktaran Avn, hükümet kurulur kurulmaz ekonomik iyileşme planı çerçevesindeki projelerin başlatılacağını ifade etti.

Uluslararası topluma Suriyeli mültecilerin krizini çözme ve Lübnan'daki mültecilerin bir an önce vatanlarına dönmelerini sağlama yönünde çağrı yapan Avn, bazı uluslararası kuruluşların Suriyeli mültecileri dönüş konusunda korkuttuğunu savundu.

Lübnan Başbakan Saad el-Hariri'nin, bugün hükümeti kurma çalışmalarını bitirmesi ve hafta sonu kabineyi açıklaması ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:41
  1. hükümet
  2. Lübnan
  3. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn

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