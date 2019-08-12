Hükümet ve Türk-İş uzlaştı. 2019 için yüzde 8 + 4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Hükümet ve Türk-İş uzlaştı.

Hükümet ve Türk-İş uzlaştı. 2019 için yüzde 8 + 4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek.

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