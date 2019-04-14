GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ifade etti.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Fetih'in bu hükümeti kurmasının ayrıştırma ve bölünmeyi pekiştirme siyasetinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu ayrılıkçı hükümet ulusal ve anayasal meşruiyetten yoksundur. Yüzyılın Anlaşması'nın fiili bir uygulaması olarak Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin ayrılması imkanını güçlendirecek." ifadeleri yer aldı.

Filistin davasının önündeki engelleri aşmak için Filistin halkına karşı tüm sorumluluğu üstlenen ulusal birlik hükümeti kurulması ve yanlış gidişatın bu şekilde düzeltilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, genel seçim, başkanlık ve Ulusal Konsey seçimi yapılması çağrısı yapılarak, Filistinli yöneticilerin tüm engellerle mücadele için ulusal strateji belirlemesi amacıyla toplanması talep edildi.

İştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin yeni kabine üyeleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda bugün yemin etmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.



Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.



İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.