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Korona Virüs

Hükümet resmen açıkladı! Ülkede koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Atlantik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Sao Tome ve Principe’te koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği hükümet tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 07:44:00 -
Hükümet resmen açıkladı! Ülkede koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

“Olağanüstü kararlara uyun”

Hükümetten yapılan açıklamada, Cantagalo bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki bir vatandaşın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan salgınla mücadele tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, düzenli el yıkama gibi uygulamalara dikkat etmesi ve alınan olağanüstü kararlara uyması istendi.

16 vaka tespit edildi

Ülkede şu ana kadar toplam 175 kişiye test yapıldığı, 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı, 4 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Lesotho'da hala koronavirüs tespit edilmedi

Afrika kıtasında, Lesotho'da halen Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 39 bin 18  Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1640'ı yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 12 bin 750 kişi ise sağlığına kavuştu.

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