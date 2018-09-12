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Hükümet kemer sıktı! Halk sokaklara döküldü

Arjantin'de hükümetin kemer sıkma politikalarının ardından halk sokaklara döküldü. Binlerce insan, gösteri sırasında"ekmek, huzur ve iş"yazılı pankartlar açtı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:16
Hükümet kemer sıktı! Halk sokaklara döküldü

Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma önlemlerine karşı protesto düzenliyor.

İşçi sendikalarının öncülük ettiği göstericiler, başkent Buenos Aires'te bazı yolları kapattı, artan yoksulluğu dramatize etmek için büyük kazanlarda pişirilen et yemeğini yoldan geçenlere ikram etti. 

Gösteri sırasında "ekmek, huzur ve iş" yazılı pankartlar asıldı.

IMF'YE EN FAZLA BAŞVURAN ÜLKELERDEN BİRİ

Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta Uluslararası Para Fonunun (IMF) kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin'in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren stand-by anlaşması, Arjantin'in para fonuyla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçti. IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı. 

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:16
  1. arjantin
  2. kemer sıkma politikası

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