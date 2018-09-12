0553 313 94 23

Hükümet harekete geçince marketler strateji değiştirdi? İndirim oyunu…

Döviz kurundaki artışı bahane ederek ürünlere yüksek oranlarda zam yapan bir kısım marketler, vatandaştan gelen tepkiler ve hükümetin kestiği cezaların ardından strateji değiştirdi. Marketler şimdi de etiketlerle sahte indirim kampanyaları yapmaya başladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:37
Hükümet harekete geçince marketler strateji değiştirdi? İndirim oyunu…

Döviz kurundaki yükselişi bahane ederek fiyatlarına fahiş zam yapan ve gramaj oyunuyla örtülü fiyat artışı yapan fırsatçı marketler vatandaş tepki gösterip, hükümet ceza kesince yeni bir yöntem keşfetti. Marketlerde bu seferde 'sözde indirim harekatı' başladı. "Her gün düşük fiyat", "Bu markete özel", "Bu etiketi takip et", "Çok iyi fiyat" başlıklarıyla indirim algısı yaratmaya çalışan marketler, azalan tüketici ziyaretleri ve düşen sepet ortalamalarını bu şekilde yükseltmeye çalışıyor.

YAPILAN İNDİRİM SAHTE Mİ?

Sabah’ın haberine göre; Tüketiciler marketlerin indirim yazılarının 'sahte' olduğunu belirtiyor. Patatesten domatese, makarnadan salçaya kadar aldıkları ürünlerde fiyatların artık günlük değiştiğini belirten tüketiciler, gramaj oyunundan sonra indirim oyunuyla vatandaşın yanıltıldığını söylüyor. Özellikle fiyatları artırıp sonra üzerini çizip 'indirim' yazan marketler, gerçek fiyatları vatandaşa indirimli gibi pazarlıyor.

ET FİYATLARI DÜŞTÜ

Marketlerde en dikkat çekenlerden biri de kırmızı et fiyatları. Şarbon haberleri nedeniyle kasap reyonlarına talep azalınca marketler de indirime sarıldı. Kıyma 46 liradan 34.50'ye indi. Kasaplar indirime rağmen ete rağbet olmadığını söyledi. Bazı yerli firmaların şarbon nedeniyle yüzde 100 doğal etiketiyle fiyatlara ekstra zam yaptığı gözlendi.

TİCARET BAKANLIĞI DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim başlatmıştı. Denetim ekipleri fiyatların aylık değişimlerini inceliyor. Normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlem başlatılıyor. Denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Aykırılık tespit edilenlere cezai hükümler çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 07:37
  1. döviz kuru
  2. dolar
  3. indirim
  4. market

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümet harekete geçti...İndirim tuzağı!
    1. Hükümet harekete geçti...İndirim tuzağı!
    2. Türk hackerlar'dan Mısır'a siber saldırı
    3. Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Saygı..
    4. Erdoğan, Varlık Fonu Başkanı oldu
    5. Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye..
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Reza Zarrab aylar sonra böyle..
    8. Hamza Hamzaoğlu Süper Lig ekibinden..
    9. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    10. Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama:..
    11. İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde..
    12. İspanya'dan Hırvatistan'a tarihi fark!..
    13. Bayraktar açıkladı: 1 Heron fiyatına 4..
    14. İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş..
    15. Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan..
    16. Kovuldu mu? Nihat Doğan isyan etti!
    17. Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı
    18. Ali Koç'tan Emre Akbaba itirafı
    19. Bir minik kızı daha zorla babasından..
    20. Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"