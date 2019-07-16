"Hükümet bu mücadeleyi kuvvetli şekilde sürdürüyor"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Parti olarak kendi iştigal sahamız içerisinde bu unsurlardan ne varsa bu mücadeleyi sürdürdük. Hükümet yine aynı şekilde bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde sürdürüyor." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Tam olarak ne kast etmiş onu Cemil Bey'e sormak gerekir. AK Parti içerisinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi işte mesela en son milletvekillerimizle bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün bunlarda siyasi ilkelerimizin yeni gelişen birtakım olgulara göre nasıl güncellenebileceği, önümüzdeki dönemlerde hangi reformlara imza atabileceğimiz, geçmişten bugüne yaptıklarımızla kazanımlarımızı nasıl pekiştirebileceğimiz bunların üstüne nasıl yeni kazanımlar ekleyebileceğimiz şekildeki mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırmaya gayret ediyoruz. En son milletvekilleriyle bir araya geldiğimiz toplantıda da zaten milletvekili arkadaşlarımızın iç politikayla ilgili, dış politikayla ilgili, seçim süreciyle ilgili ve kendi illeriyle ilgili olarak değerlendirmeleri geniş bir kapsamda ele alındı. AK Parti içerisinde bu çalışmalar sürüyor ama tam olarak ne söylemiş Cemil Bey'e sormak gerekir."



Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğüne dair iddiaların sorulması üzerine, "Mehmet Şimşek beraber Bakanlar Kurulunda görev yaptığımız çok değerli bir arkadaşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kime randevu verdiği, kime randevu vermediğini biz tam olarak bilemeyiz, o özel kalemi tarafından bilinecek bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede kendisinden randevu talep edenlerle çeşitli istişareler için, çeşitli toplantılar için bir araya geldiğini biliyoruz kendisinin yaklaşımı budur. Yeter ki burada siyasi prensibi muhalif olsun, muvafık olsun hiç fark etmez bu siyasi eleştirilerin belirli ilkeler çerçevesinde yapılması temelindedir. Mehmet Şimşek Bey'le görüşmenin içeriğini bilmiyorum o Cumhurbaşkanımızın takdirlerindedir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin soru üzerine Çelik, şöyle devam etti:

"Siyasi ayak, askeri ayak, emniyet ayağı ve yargı ayağı işte çeşitli konularda örgütlenmesi var, hepsi, hiçbiri ihmal edilmemesi gereken karşımızda bir terör örgütü var. Biz bununla mücadeleyi zaten kendi içimizde bunu tespit ettiğimiz anda bahsettiğiniz gibi attık bunları, kendimizden uzaklaştırdık. Sadece milletvekili düzeyinde değil, teşkilatlarda gördüklerimiz varsa teşkilatlarda ayıkladık, bürokraside gördüğümüz varsa bürokraside de ayıkladık. Parti olarak kendi iştigal sahamız içerisinde bu unsurlardan ne varsa bu mücadeleyi sürdürdük. Hükümet yine aynı şekilde bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde sürdürüyor fakat şöyle bir soru soruluyor, 'Her türlü ayağı ortaya çıktı, siyasi ayağı da ortaya çıksın' tabii ki çıksın siyasi ayağı da. Biz siyasi ayakla ilgili olarak düşündüğümüz ve tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Hükümet zaten çeşitli bakanlıklarda bunu gerçekleştirdi."

Çelik, konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada Mecliste soru önergesi açılmaması sanki bu meselenin akamete uğratılması gibi sunuluyor. Bu kadar mücadele neyle yapıldı arkadaşlar, tabii ki yüce Meclisin desteği çok önemlidir, yüce Meclisin burada verdiği desteğe paha biçilemez ama bu yürütmenin ortaya koyduğu inisiyatifle yürütmenin aldığı kararlarla ortaya koyuldu. Cumhurbaşkanımızın bakanlarla aldığı kararlarla ortaya koydu. Bundan sonra ne yapılacak, bundan sonra ne mekanizma kurulacak diye bir şey yok. Şimdiye kadar olan mücadele sonuna kadar sürdürülecek. Burada şu var, mesela tutup da sırf siyaset yapmak için bir arkadaşımızı 'Sen bilmem geçmiş zamanda bunların terör örgütü vasfı henüz söz konusu değilken bu biliniyor değilken gitmişsin ziyaret etmiştin' gibi bir şey yapılıyor.

Dün o konuşmayı yapan şahsın da belli bir zamanda ziyaret ettiğine dair, bugün CHP'den o konuşmayı yapan şahsın da belli bir zamanda ziyaret ettiğine dair basında bir sürü haber var, bunun sonu gelmez. Buradaki mesele şudur, kim bu örgütle iltisaklıdır, kimin irtibatı vardır, kim bunun üyesidir. Bunun siyasi ayak, askeri ayak, öteki ve beriki değil sonuna kadar her alanda üstüne gidilmesi gerekir. Şimdiye kadar yürütülen mücadelede bu çerçevede sonuna kadar yürütülecek. Yeni bir mekanizma söz konusu değil, şimdiye kadar ki mücadele temposu artarak daha kuvvetli şekilde sürecek. Bizim kanaatimiz bu örgütün tam olarak devletten, milletin içindeki çeşitli yapılanmalarından bunların temel niteliği takiye olduğu için temizlenemediği yönündedir. Bu mücadelenin uzun soluklu olarak devam etmesi gerekiyor."

- "Üzerinde hassasiyetle duruluyor"

Yaz aylarında artan orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın üstlendiğine dair soruya Çelik, şu cevabı verdi:

"Terör örgütü mensuplarını, terör örgütünün çeşitli yayın organlarını takip ettiğiniz zaman bu biraz da propaganda aracıdır, ekolojiden işte ekolojik birtakım konulardan çok bahsederler ama temel vasıfları ekolojiyi de terörize etmektir, bir ekoterör oluşturmaktır. Maalesef bu çok uzun zamandır bu terör belasıyla birlikte Türkiye'nin başındaki büyük sorunlardan bir tanesidir. Özellikle yaz dönemi geldiği zaman genel olarak yangınlarla ilgili hassasiyet gösteriyor ama terör örgütünün bu faaliyetleriyle ilgili olarak da bu hassasiyet özel bir şekilde takip ediliyor. Bu bahsettiğiniz konuda da terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi, birtakım açıklamalar yaptı. Bunlar üzerinde hassasiyetle duruluyor. Bir sonuca ulaşılırsa sizle paylaşırız. Kim vardır arkasında, bunu kimler yapmıştır, şu anda ulaştığımız elimizde bir sonuç yok."

(Bitti)