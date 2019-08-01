Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos’ta açıklayacak. Hükümet, 5.

Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos’ta açıklayacak.

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