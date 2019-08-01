Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos’ta açıklayacak.
Hükümet, 5.
01 Ağustos 2019 Perşembe 18:47
Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos’ta açıklayacak.
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